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Руководителем кафедры журналистики во временно оккупированном Херсонском государственном университете назначен роспропагандист Александр Малькевич.
Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).
Кафедра будет действовать на базе филологического факультета.
— Малькевич активно участвовал в создании пророссийского канала «Таврия» и возглавлял так называемую «медиашколу» в оккупированном Херсоне. Как сообщают в Центре журналистских расследований, он близок друг «повара Путина» Евгения Пригожина, лично вербующего наемников для ППК «Вагнер» в российских колониях, — говорится в сообщении.
Напомним, что гражданка России Анастасия Бабир, известная как «военкор Сова», появилась в оккупированном Херсоне в качестве сотрудницы созданного оккупантами телеканала «Таврия» и преподавательницы медиашколы, где готовят пропагандистов для оккупационных медиа.
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Руководителем кафедры журналистики во временно оккупированном Херсонском государственном университете назначен роспропагандист Александр Малькевич.
Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).
Кафедра будет действовать на базе филологического факультета.
— Малькевич активно участвовал в создании пророссийского канала «Таврия» и возглавлял так называемую «медиашколу» в оккупированном Херсоне. Как сообщают в Центре журналистских расследований, он близок друг «повара Путина» Евгения Пригожина, лично вербующего наемников для ППК «Вагнер» в российских колониях, — говорится в сообщении.
Напомним, что гражданка России Анастасия Бабир, известная как «военкор Сова», появилась в оккупированном Херсоне в качестве сотрудницы созданного оккупантами телеканала «Таврия» и преподавательницы медиашколы, где готовят пропагандистов для оккупационных медиа.