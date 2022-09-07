Советница главы Николаевской ОВА Виталия Кима, волонтер Ольга Малярчук показала фото вражеской амуниции, оставшейся в поле после «приветливой встречи» с ВСУ.

Снимки она опубликовала на своей странице в фейсбуке.

Малярчук не пишет, где именно сделано фото и что им предшествовало, однако сообщает, что это очередное доказательство того, что «наши ребята наваливают русским».

«Каждый раз, когда я получаю такие фото, радуюсь. Потому что это означает только одно – наши ребята наваливают русским и отправляют их в ад. Пол года изо дня в день я делаю и буду максимально делать все, что от меня зависит, чтобы помогать и поддерживать наших Защитников. День ото дня до Победы. Обещаю», - написала Ольга.

В скором времени представители Вооруженных сил Украины назовут конкретные села или поселки городского типа на херсонском направлении, из которых в последнюю неделю были с концами выбиты российские захватчики.