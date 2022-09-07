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Советница главы Николаевской ОВА Виталия Кима, волонтер Ольга Малярчук показала фото вражеской амуниции, оставшейся в поле после «приветливой встречи» с ВСУ.
Снимки она опубликовала на своей странице в фейсбуке.
Малярчук не пишет, где именно сделано фото и что им предшествовало, однако сообщает, что это очередное доказательство того, что «наши ребята наваливают русским».
«Каждый раз, когда я получаю такие фото, радуюсь. Потому что это означает только одно – наши ребята наваливают русским и отправляют их в ад.
Пол года изо дня в день я делаю и буду максимально делать все, что от меня зависит, чтобы помогать и поддерживать наших Защитников.
День ото дня до Победы. Обещаю», - написала Ольга.
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Советница главы Николаевской ОВА Виталия Кима, волонтер Ольга Малярчук показала фото вражеской амуниции, оставшейся в поле после «приветливой встречи» с ВСУ.
Снимки она опубликовала на своей странице в фейсбуке.
Малярчук не пишет, где именно сделано фото и что им предшествовало, однако сообщает, что это очередное доказательство того, что «наши ребята наваливают русским».
«Каждый раз, когда я получаю такие фото, радуюсь. Потому что это означает только одно – наши ребята наваливают русским и отправляют их в ад.
Пол года изо дня в день я делаю и буду максимально делать все, что от меня зависит, чтобы помогать и поддерживать наших Защитников.
День ото дня до Победы. Обещаю», - написала Ольга.
В скором времени представители Вооруженных сил Украины назовут конкретные села или поселки городского типа на херсонском направлении, из которых в последнюю неделю были с концами выбиты российские захватчики.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга