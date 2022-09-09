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9 вересня триває 198-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку росіяни вели обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.
В свою чергу, вчора на Херсонщині ЗСУ вдарили по складах, скупченнях і переправах окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.
Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.
Оновлюється
07:50 Втрати росіян на півдні за минулий бойовий день складають:
Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.
07:15 Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав розкрадання коштів командуванням РФ — як одну з причин небоєздатності російської армії.
Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
— Усі ці генерали-полководці. коли крали шалені гроші на війну з Україною, вони не вірили, що Путін віддасть наказ. Вони думали, мовляв, дідусеві хочеться повоювати, підготовка до війни... Ну ми вкрадемо 4800 з п'яти виданих мільярдів. А потім, коли виявилось, що треба воювати – нічого немає, – сказав Олексій Арестович.
Він також додав, що російські військові буквально босі.
— Хочеш зрозуміти все про державу та право – подивися на черевики солдатів. У російських солдат черевики жахливі, – додав радник.
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9 вересня триває 198-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку росіяни вели обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.
В свою чергу, вчора на Херсонщині ЗСУ вдарили по складах, скупченнях і переправах окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.
Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.
Оновлюється
07:50 Втрати росіян на півдні за минулий бойовий день складають:
Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.
07:15 Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав розкрадання коштів командуванням РФ — як одну з причин небоєздатності російської армії.
Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
— Усі ці генерали-полководці. коли крали шалені гроші на війну з Україною, вони не вірили, що Путін віддасть наказ. Вони думали, мовляв, дідусеві хочеться повоювати, підготовка до війни... Ну ми вкрадемо 4800 з п'яти виданих мільярдів. А потім, коли виявилось, що треба воювати – нічого немає, – сказав Олексій Арестович.
Він також додав, що російські військові буквально босі.
— Хочеш зрозуміти все про державу та право – подивися на черевики солдатів. У російських солдат черевики жахливі, – додав радник.