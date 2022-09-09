Фото: Оперативне командування «Південь»

9 вересня триває 198-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Як повідомляє Генштаб, протягом минулої доби на Південнобузькому напрямку росіяни вели обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

В свою чергу, вчора на Херсонщині ЗСУ вдарили по складах, скупченнях і переправах окупантів, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.

Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.

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Втрати росіян на півдні за минулий бойовий день складають:

59 окупантів

3 реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них

2 самохідні гармати артилерії «Піон»

самохідна гаубиця «Мста-С»

3 самохідні артилерійсько-мінометні установки

танк Т-72

6 одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав розкрадання коштів командуванням РФ — як одну з причин небоєздатності російської армії.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

— Усі ці генерали-полководці. коли крали шалені гроші на війну з Україною, вони не вірили, що Путін віддасть наказ. Вони думали, мовляв, дідусеві хочеться повоювати, підготовка до війни... Ну ми вкрадемо 4800 з п'яти виданих мільярдів. А потім, коли виявилось, що треба воювати – нічого немає, – сказав Олексій Арестович.

Він також додав, що російські військові буквально босі.