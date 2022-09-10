Фото: Оперативне командування «Південь»

10 вересня триває 199-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Сьогодні, за традицією, Миколаїв мав би відзначати День міста, однак у зв'язку з війною, публічних заходів не буде.

Вночі в Миколаєві пролунали вибухи. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Як повідомляє Генштаб, протягом имнулої доби росіяни наносили авіаційні та ракетні удари по населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини.

У свою чергу, протягом вчорашнього дня авіація ЗСУ нанесла 7 ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконано понад 330 вогневих завдань на півдні. Зокрема по районах зосередження озброєння та техніки, понтонній переправі й по мостах, повідомляє Оперативне командування «Південь».

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За підтвердженими результатами армія РФ скоротилась на:

75 окупантів

9 танків

2 гаубиці «Мста-Б»

8 одиниць авто-бронетехніки.

В Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

Вчора по обіді росіяни випустили крилату ракету Х-31 з літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі Миколаївщини.

Людських втрат немає, повідомили в ОК «Південь».