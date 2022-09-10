В течение дня, 9 сентября, авиация ВСУ нанесла 7 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач на юге.
В частности, по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам, сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденным результатам армия РФ сократилась на:
В Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.
Напомним, 8 сентября в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.
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В течение дня, 9 сентября, авиация ВСУ нанесла 7 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач на юге.
В частности, по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам, сообщает Оперативное командование «Юг».
По подтвержденным результатам армия РФ сократилась на:
В Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.
Напомним, 8 сентября в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.