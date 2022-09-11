«Укрзалізниця» назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на воскресенье, 11 сентября.
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.
Крымчане также смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Одессы.
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«Укрзалізниця» назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на воскресенье, 11 сентября.
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.
Крымчане также смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Одессы.