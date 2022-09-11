«Укрзалізниця» назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на воскресенье, 11 сентября.

Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.

Крымчане также смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Одессы.