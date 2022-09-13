Израиль сможет заместить около 10% того объема газа, который Европейский союз получил от России в 2021 году.

Об этом заявил израильский премьер-министр Яир Лапид в понедельник, 12 сентября, на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Германия активно создает новую инфраструктуру, которая позволит получать энергоносители от новых партнеров, например терминалы для приема сжиженного газа.

Об увеличении поставок газа в Евросоюз сообщил и Азербайджан. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что общий объем поставок газа из его страны в Европу в 2022 году должен составить 12 млрд кубометров – на 30% больше, чем в прошлом. Также есть планы по расширению газового коридора, проходящего через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода может быть увеличена до 20 млрд. кубометров в год.

Напомним, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 г. упали почти на 50%. «Газпром» утверждает, что страны сократили их сами.