На завтра, 14 сентября, Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(-), II(-), III(-) и IV(-).

Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.

Ваша помощь может спасти чью-то жизнь!

Ранее сообщалось, что жители Николаева с усердием подошли к вопросу обеспечения кровью раненых украинских защитников.



