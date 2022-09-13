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На завтра, 14 сентября, Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.
Ваша помощь может спасти чью-то жизнь!
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На завтра, 14 сентября, Николаевская областная станция переливания крови ждет доноров с группами крови I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.
Ваша помощь может спасти чью-то жизнь!
Ранее сообщалось, что жители Николаева с усердием подошли к вопросу обеспечения кровью раненых украинских защитников.