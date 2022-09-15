Украинские силы укрепляют контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области. Россияне в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили относительно спланированно и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике.

Военная техника, оставленная отступая русскими войсками, включает средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России. Среди них, как минимум, одна контрбатарейная РЛС и одна артиллерийская система управления и контроля IV14.

— Оставшееся оружие указывает на неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и возможные локальные сбои в управлении, — говорится в отчете.

Напомним, что российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.