На Центральном проспекте в Николаеве добровольцы закрасили красную звезду на танке Т-34 — памятнике воинам-танкистам освободителям Николаевщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской краевой организации Народного Руха Украины Юрий Диденко.

— Добровольцы под руководством куренного атамана Олега Гилякина добровольческого полка Вячеслава Чорновила декоммунизировали танк на Центральном проспекте Николаева. Это только начало большой работы по деколонизации города от символов тоталитарного прошлого. Надеемся на активную поддержку и содействие в этом процессе местных властей, добровольцев и неравнодушных граждан города. Слава Украине! – написал Юрий Диденко.

Напомним, весной Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на предложения снести памятник в виде советского танка на 6-й Слободской. Мэр отметил, что считает такие меры лишними, поскольку подобные памятники советских времен являются символом победы над нацизмом, с которым украинцам снова пришлось столкнуться.