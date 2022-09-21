В Николаеве идет подготовка к отопительному сезону в условиях военного положения. «Николаевоблтеплоэнерго» заполняет сети очищенной водой, чтобы сохранить инфраструктуру. Также в городе идет работа по закрытию всех выбитых окон.

Об этом рассказал мэр Александр Сенкевич во время онлайн брифинга в медиацентре Украина-Укринформ.

Александр Сенкевич напомнил, что сеть отопления будет заполнена очищенной водой, а излишки «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» будут раздавать горожанам. Воду можно будет пить.

Он отметил, что из-за массовых вражеских обстрелов повреждены жилые дома — почти 1500 домов. В основном у них выбиты окна. Городские власти помогают закрыть их — издаются плиты ОСБ, а подрядные организации выполняют ремонтные работы.

— Я обратился в Ассоциацию городов Украины с просьбой, чтобы другие города направили свои ремонтные команды. Не многие нам ответили, потому что здесь опасно. Но нам помогают бригады из Одессы, вчера приехали бригады из Ивано-Франковска. До 1 ноября мы должны закрыть все разбитые окна, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.