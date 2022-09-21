В России на фоне анонсированных антивоенных протестов по тревоге подняты сотрудники спецполка.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что объявленную движением «Весна» акцию с призывами выходить на улицы российских городов против мобилизации уже увидели в силовых структурах.

«Полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают до 14 часов. Все сотрудники должны находиться в касках, со щитами и палками», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России анонсирована акция протеста против мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ за более чем полгода вторжения в Украину составили менее шести тысяч военных, но мобилизация нужна.