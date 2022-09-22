Российское молодежное демократическое движение «Весна» призвало россиян выходить в субботу, 24 сентября, на новые акции против мобилизации.

Об этом сообщается в Twitter «Весны».

«Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 – по всей России. Могилизация активно идет по всей стране. Вскоре тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!», — говорится в сообщении.

Города, где пройдут акции, «Весна» пообещала назвать 23 сентября в своем Телеграмме, места сбора людей — в день проведения акции.

Накануне 21 сентября в 41 городе России уже прошли акции против мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. По данным ОВД-Инфо, полиция задержала 1323 человека, 75% из них – в Москве и Петербурге. В нескольких отделах полиции в Москве задержанным вручали повестки в военкоматы.

Ранее сообщалось, что в российском городе Тольятти в Самарской области мужчина бросил в здание городской администрации «коктейль Молотова».