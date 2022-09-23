Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали российские военные.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он предложил оккупантам не умирать в Украине, а заработать на российскую «Ладу». Для этого нужно продать военную технику.

— Оккупанты, лучше не на «похоронные» покупать «Ладу», а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе «Ладу», — отметил он.

За российский бронеавтомобиль заплатили 5 тысяч долларов. Он не в лучшем состоянии, но глава ОВА заверил, что его починят и отправят в бой.

Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ваньок.

Также оккупантам предлагают продать:

танк за 50 тысяч долларов

БМП, БМД и т.п. - 25 тысяч долларов

РСЗО - 15 тысяч долларов

САУ и тому подобное — 10 тысяч долларов

бронированные машины – 5 тысяч долларов.

Ранее в Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, оказываемую Вашингтоном Украине.

Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.