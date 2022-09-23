Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали российские военные.
Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он предложил оккупантам не умирать в Украине, а заработать на российскую «Ладу». Для этого нужно продать военную технику.
— Оккупанты, лучше не на «похоронные» покупать «Ладу», а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе «Ладу», — отметил он.
За российский бронеавтомобиль заплатили 5 тысяч долларов. Он не в лучшем состоянии, но глава ОВА заверил, что его починят и отправят в бой.
Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ваньок.
Также оккупантам предлагают продать:
Ранее в Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, оказываемую Вашингтоном Украине.
Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал российский бронеавтомобиль «Тигр», который продали российские военные.
Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он предложил оккупантам не умирать в Украине, а заработать на российскую «Ладу». Для этого нужно продать военную технику.
— Оккупанты, лучше не на «похоронные» покупать «Ладу», а можно нам продать технику, остаться живым, вернуться домой и купить себе «Ладу», — отметил он.
За российский бронеавтомобиль заплатили 5 тысяч долларов. Он не в лучшем состоянии, но глава ОВА заверил, что его починят и отправят в бой.
Он призвал других военных РФ продавать свою технику. Условия опубликованы в Telegram-канале Николаевский Ваньок.
Также оккупантам предлагают продать:
Ранее в Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, оказываемую Вашингтоном Украине.
Напомним, что Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.