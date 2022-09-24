Уже в октябре 12 разрушенных жилых домов по улице Вокзальной в Буче попадут в первую очередь на восстановление В то же время, по выводам специалистов, в городе не подлежат восстановлению 372 дома.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук.

— По выводам экспертов, сносу подлежат 372 частных и 2 многоквартирных дома. Мы не хотим действовать по принципу износа всего, что отжило свой проектный термин, – сказал Федорук во время пресс-конференции.

По его словам, в октябре 12 разрушенных в результате боевых действий жилых домов по улице Вокзальной попадут в первую очередь на восстановление. Это произойдет в рамках проекта «Дома лучше» с привлечением благотворительного фонда «Надежда для Бучи».

Буча продолжает получить помощь по восстановлению от международных партнеров. Так, предприниматели Бергиш-Гладбаха и Кельна создали ассоциацию для помощи городу, который месяц был под российской оккупацией.



