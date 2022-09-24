За семь месяцев полномасштабной войны Россия совершила 454 преступления против журналистов и медиа в Украине. Таковы данные мониторинга Института массовой информации.

В седьмом месяце войны России против Украины ИМИ зафиксировал похищение и обстрелы журналистов и телебашен, угрозы, киберпреступления, распространение российской пропаганды на оккупированных украинских территориях.

По состоянию на 24 сентября российские военные убили 38 журналистов в Украине. Из них восемь журналистов были убиты во время выполнения профессиональных обязанностей (трое украинских и пятеро иностранных). 30 погибли как участники боевых действий или в результате российских обстрелов, не во время выполнения ими журналистских обязанностей. С полным списком убитых журналистов можно ознакомиться по ссылке .

В частности, 8 сентября в боях за освобождение города Балаклея (Харьковская область) погиб оператор телеканала «Прямой» Алексей Юрченко , служивший в Вооруженных силах Украины. В ВСУ Алексей пошел после 24 февраля. У него уже был боевой опыт в 2015-2016 годах - бои за Марьинку и Пески.

ИМИ зафиксировал еще восемь похищений, о некоторых из них стало известно только сейчас, другие произошли в августе и сентябре. Так, российские военные похитили в конце августа в Херсоне блогершу Елену Наумову , которая снимала в TikTok патриотические ролики, где рассказывала о жизни в оккупации, а также выражала поддержку Украине. Позже ее уволили. Второй раз ее похитили уже в сентябре, заставив записать прощения за оскорбление русских военных. Кроме нее, в Херсоне похитили еще двух местных блоггеров - Валерию Комагорову и Олеговну29, которые вели канал в ток-ток koshmarik_olegivna29 с поддержкой Украины.

В Каховке оккупанты похитили редактора газеты «Каховская заря" Жанну Киселеву , о ее судьбе до сих пор ничего неизвестно. Напоминаем, что журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, пропавшего весной на Киевщине во время российской оккупации, содержатся в СИЗО в Брянске Российской Федерации.

Пропавшими до сих пор считаются два мариупольских журналиста, судьба которых неизвестна.

Под обстрелы в течение седьмого месяца Великой войны попали съемочные группы Фактов ICTV и ТСН. В частности, россияне сбросили с дрона взрывчатку на съемочную группу Фактов ICTV в селе Сеньковка Черниговской области. Обстрел произошел, когда журналисты готовили сюжет о последствиях обстрелов в деревне. Журналистка, оператор и водители не пострадали. Редакция отмечает, что враг, по всей вероятности, целился в автомобиль телеканала. Осколки повредили дверцу и выбили стекло.

На Общественное русские совершили кибератаку – вещатель зафиксировал попытку глушения своих каналов на спутнике Amos 23 августа. На канале заявили, что помехи специальными радиоэлектронными средствами создавались на территории России.

Распространяли оккупанты свою пропаганду на оккупированной части Запорожской области и Донецкой областях. Так, в Пологовском районе Запорожской области начала выходить пропагандистская газета Новое время, а также запустили За!Радио на FM-частоте.

В Мариуполе оккупационная администрация запустила новый местный телеканал - «Мариуполь 24». Среди работников этих пропагандистских медиа есть местные журналисты, которые пошли на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, что с начала широкомасштабного российского вторжения по меньшей мере 215 телерадиовещателей, онлайн- и печатных медиа (общенациональных, региональных и местных) прекратили полностью или частично свою деятельность из-за боевых действий и оккупации. Это преимущественно региональные медиа из Запорожской, Херсонской, Хмельницкой, Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Луганской, Черниговской областей.



