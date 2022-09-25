Министерство здравоохранения 24 сентября предостерегло рост количества больных коронавирусной болезнью.

«Происходит традиционный рост количества новых больных COVID-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти», – заявляют в ведомстве.

Минздрав напоминает о схемах первого курса вакцинации препаратами, которые есть в Украине:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – две дозы вакцины с интервалом в три недели

CoronaVac от Sinovac Biotech – две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней

Jcovden (Janssen) от Johnson&Johnson – достаточно одной дозы

Люди, прошедшие полный первый курс вакцинации, получают подтверждающий его зеленый COVID-сертификат.

При этом для вакцины от Janssen, как отмечают в Минздраве, «для некоторых дат вакцинации COVID-сертификат будет генерироваться только с конца октября 2022 года из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в ЕС».

Минздрав регулярно публиковал статистику по заболеванию коронавирусной болезнью в Украине до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. После вторжения ежедневные сведения публиковать перестали, а украинцы на фоне уменьшения количества случаев болезни весной и летом перестали массово соблюдать противоэпидемические меры, в том числе носить маски. При этом постановление Кабмина о карантинных ограничениях не отменялось.

В правительстве заявляли, что ожидают новой волны COVID-19 нынешней осенью.