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Министерство здравоохранения 24 сентября предостерегло рост количества больных коронавирусной болезнью.
«Происходит традиционный рост количества новых больных COVID-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти», – заявляют в ведомстве.
Минздрав напоминает о схемах первого курса вакцинации препаратами, которые есть в Украине:
Люди, прошедшие полный первый курс вакцинации, получают подтверждающий его зеленый COVID-сертификат.
При этом для вакцины от Janssen, как отмечают в Минздраве, «для некоторых дат вакцинации COVID-сертификат будет генерироваться только с конца октября 2022 года из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в ЕС».
Минздрав регулярно публиковал статистику по заболеванию коронавирусной болезнью в Украине до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. После вторжения ежедневные сведения публиковать перестали, а украинцы на фоне уменьшения количества случаев болезни весной и летом перестали массово соблюдать противоэпидемические меры, в том числе носить маски. При этом постановление Кабмина о карантинных ограничениях не отменялось.
В правительстве заявляли, что ожидают новой волны COVID-19 нынешней осенью.
Министерство здравоохранения 24 сентября предостерегло рост количества больных коронавирусной болезнью.
«Происходит традиционный рост количества новых больных COVID-19. Именно поэтому напоминаем о важности вакцинации, ведь это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни и смерти», – заявляют в ведомстве.
Минздрав напоминает о схемах первого курса вакцинации препаратами, которые есть в Украине:
Люди, прошедшие полный первый курс вакцинации, получают подтверждающий его зеленый COVID-сертификат.
При этом для вакцины от Janssen, как отмечают в Минздраве, «для некоторых дат вакцинации COVID-сертификат будет генерироваться только с конца октября 2022 года из-за технических ограничений, вызванных обновлением спецификации сертификатов в ЕС».
Минздрав регулярно публиковал статистику по заболеванию коронавирусной болезнью в Украине до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля. После вторжения ежедневные сведения публиковать перестали, а украинцы на фоне уменьшения количества случаев болезни весной и летом перестали массово соблюдать противоэпидемические меры, в том числе носить маски. При этом постановление Кабмина о карантинных ограничениях не отменялось.
В правительстве заявляли, что ожидают новой волны COVID-19 нынешней осенью.