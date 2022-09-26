Из-за войны в больницах Николаевской области наблюдается незначительный отток среднего медицинского персонала. В целом медицинская отрасль работает стабильно, учитывая то, что определенное количество врачей было призвано в ряды ВСУ.

Об этом заявил начальник Управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

Он добавил, что в больницы вернулись некоторые врачи, выехавшие из страны в начале войны.

— У нас незначительный отток среднего и санитарского медицинского персонала. 90% врачей работают. Есть те, которые были призваны и служат в Вооруженных Силах Украины. Ни одна служба у нас не остановилась так, чтобы она не работала. Есть те врачи, которые в первые дни войны выехали за пределы нашей страны, но уже вернулись и снова работают, – рассказал Максим Безносенко.

Как сообщалось, николаевские областные больницы в ближайшее время доукомплектуют мощными электрогенераторами. В целом, областные больницы смогут в случае отключения электроэнергии обеспечивать работы критических структур.