Германия, принявшая более миллиона украинцев с начала войны, пытается создать лучшие условия для интеграции беженцев.

В одной из 16 федеральных земель – Северный Рейн-Вестфалия – власти готовятся выделить дополнительные 570 миллионов евро для беженцев из Украины, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

О планах расширить бюджет в этом году заявил премьер-министр округа и министр транспорта федеральной земли Хендрик Вюст. Дополнительные 570 миллионов евро планируется потратить на беженцев из Украины. После расширения годовой бюджет региона составит 88,4 млрд. евро.

Значительная часть «беженского» денег будет направлена на финансирование 1000 преподавательских мест в образовательных учреждениях.

По словам политика, украинские школьники и студенты нуждаются в лучшем образовании. В федеральной земле учатся более 35 тысяч украинских детей, поэтому учебные заведения испытывают большую нагрузку.

Отмечается, что в школах сейчас не хватает около 4 тысяч учителей, из-за чего страдает процесс обучения. В некоторых классах приходится отпускать детей домой раньше или упразднить уроки.

В другой федеральной земле – Саксонии-Анхальт – также отметил рост числа учеников из Украины. В регионе обучается 5300 детей беженцев. Пока с таким количеством учащихся власти справляются, но предполагают, что их количество может увеличиться.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что 12 из 16 федеральных земель Германии «активировали блокировку» в системе распределения беженцев по территории страны. С начала полномасштабного вторжения в Германию прибыли более 980 тысяч человек из Украины, и регионы жалуются, что их возможности находятся на грани.