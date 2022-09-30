В системе «Шлях» есть данные о лицензированных перевозчиках, осуществляющих международные пассажирские и грузовые рейсы, а также о волонтерах, которые доставляют необходимые для страны товары, в частности для ВСУ и медучреждений. За время функционирования системы «Шлях» правоохранители зафиксировали попытки злоупотреблений системой, а именно внесение данных лиц, не имеющих достаточных оснований для пересечения границы.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

— По данным Министерства инфраструктуры Украины, начато по меньшей мере 49 уголовных производств относительно возможных правонарушений при выезде за границу с использованием системы «Шлях». Правоохранители проверяют законность внесения данных о перевозчиках-волонтёрах в систему. Расследование, в том числе, ведут Национальная полиция Украины, Государственное бюро расследований Украины и Служба Безопасности Украины. В ходе расследований больше всего запросов в Министерство поступило от столичных правоохранителей. Подавляющее большинство производств касаются возможных нарушений со стороны военно-гражданских администраций. Министерство инфраструктуры Украины и Государственная служба по безопасности на транспорте способствуют расследованию возможных злоупотреблений и уже предоставили полный доступ всем правоохранительным органам к необходимым записям, – прокомментировал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Система «Шлях» создана в конце 2021 г. как цифровой инструмент устранения коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. Использование системы для предоставления разрешений на пересечение границы было вынужденным шагом для урегулирования вопроса выезда за границу лицензированных перевозчиков после начала широкомасштабного вторжения России. Благодаря тесному сотрудничеству с Госпогранслужбой удалось предотвратить полную остановку грузовых и пассажирских перевозок, в том числе гуманитарных и военных грузов с 24 февраля.

На период военного положения система «Шлях» – цифровая площадка для передачи данных о волонтерах и водителях лицензированных перевозчиков от военных администраций и Министерства инфраструктуры Украины в Государственную пограничную службу Украины.

За 7 месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в систему «Шлях» для пересечения границы были внесены данные о 146 тысячах граждан.

Более 86 тысяч из них – водители лицензированных перевозчиков пассажиров и грузов. Они вносили данные самостоятельно через личные электронные кабинеты «Шлях».

Данные о еще 47 тысячах людей на пересечение границы в систему «Шлях» подали военные администрации и о более 13 тысячах – Министерство инфраструктуры Украины. Это обращение волонтеров, доставляющих гуманитарные грузы Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.

Больше всего волонтеров-заявителей подали свои данные в систему через Львовскую, Волынскую и Тернопольскую областную военную администрацию. При их содействии в целом за пределы Украины выехали более половины из числа всех волонтеров внесенных в систему.