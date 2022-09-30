Для активизации экономической деятельности предприятий, помощи бизнеса во время войны и привлечения к государству инвестиций командой Фонда государственного имущества обновлено инвестменю.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Отметим, что с сегодняшнего дня на онлайн-портале Действие. Бизнес для всех желающих доступны актуальные аукционы по приватизации и аренде государственного имущества, которые можно найти в разделе «Сервисы и возможности» по направлению «Недвижимость».

Все онлайн-аукционы проходят по упрощенным процедурам.

Детальнее на сайте портала Дія.Бізнес.