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Для активизации экономической деятельности предприятий, помощи бизнеса во время войны и привлечения к государству инвестиций командой Фонда государственного имущества обновлено инвестменю.
Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
Отметим, что с сегодняшнего дня на онлайн-портале Действие. Бизнес для всех желающих доступны актуальные аукционы по приватизации и аренде государственного имущества, которые можно найти в разделе «Сервисы и возможности» по направлению «Недвижимость».
Все онлайн-аукционы проходят по упрощенным процедурам.
Детальнее на сайте портала Дія.Бізнес.
Для активизации экономической деятельности предприятий, помощи бизнеса во время войны и привлечения к государству инвестиций командой Фонда государственного имущества обновлено инвестменю.
Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.
Отметим, что с сегодняшнего дня на онлайн-портале Действие. Бизнес для всех желающих доступны актуальные аукционы по приватизации и аренде государственного имущества, которые можно найти в разделе «Сервисы и возможности» по направлению «Недвижимость».
Все онлайн-аукционы проходят по упрощенным процедурам.
Детальнее на сайте портала Дія.Бізнес.