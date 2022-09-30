30-летний житель Николаева осужден за незаконную перевозку наркотиков для сбыта в особо крупных размерах.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Офис Генпрокурора.

Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В суде прокурор доказал, что правонарушитель перевозил автомобилем BMW BRILLIANCE для сбыта более 2,4 килограммов психотропного вещества PVP.

В марте 2022 года мужчину остановили на блокпосте в Тлумацкой тергромаде. В ходе осмотра авто сотрудники полиции и УСБУ в области обнаружили указанный наркотик, расфасованный в упаковки для сока. Стоимость изъятого на черном рынке составляет около 10 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков , у них изъяли вещества более чем на 700 тысяч гривен.