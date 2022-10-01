Детей с временно оккупированных территорий Украины при получении паспорта предлагают регистрировать по фактическому месту жительства родителей или их законных представителей.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Правительство поддержало инициативу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и направило в Парламент соответствующий законопроект.

Таким образом, дети будут иметь право на получение справки ВПЛ, и это позволит им получать помощь от государства.

Минреинтеграции как инициатор законодательного новшества будет следить за поддержанием этого законопроекта парламентариями.