Как отмечается, вертолет украинские военные сбили около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области.

Ранее в Нацгвардии сообщали, что «Аллигатор» — одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящейся на вооружении у врага, стоимостью примерно 16 миллионов долларов.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за все время полномасштабной войны (от 24 февраля и по состоянию на 30 сентября) уже уничтожили 225 российских вертолетов.