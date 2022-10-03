Фото для ілюстрації/Генштаб

3 жовтня триває 222-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Протягом на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомили у Генштабі.

Разом з тим, ЗСУ звільнили Миролюбівку та Архангельске на Херсонщині, повідомив президент Володимир Зеленський.

Визволили населені пункти тероборонівці з Кривого Рогу.

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У неділю 2 жовтня в Херсонській області сили протиповітряної оборони ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52, повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52», — йдеться у повідомленні.

Також вчора ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 окупантів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки.