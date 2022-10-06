За прошедшие сутки, 4 октября, украинские силы уничтожили четыре российских вертолета, в частности Ми-24 и Ми-8. Воздушное командование «Центр» показало видео удара по вертолям армии РФ.

В Воздушном командовании «Центр» сообщили, что российские вертолеты Ми-24 и Ми-8 были сбиты украинскими зенитчиками на южном направлении.

В конце видео можно наблюдать поражение воздушной цели.

Ранее в Оперативном командовании «Юг» сообщили, что ВСУ уничтожили 2 вертолета и 3 БПЛА россиян в Херсонской и Николаевской областях. Сообщалось, что 4 сентября нашей авиацией было нанесено 7 ударов по противнику, подразделениями же противовоздушной обороны уничтожены 3 беспилотных разведчика «Орлан-10» в Бериславском и Николаевском районах и 2 вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брускинского.