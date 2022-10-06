Бабье лето, наступившее в Украине, может продолжаться вплоть до конца второй декады октября.
Об этом ТСН рассказал народный синоптик Стас Щедрин.
— Скорее всего, бабье лето, которое есть сегодня, задержится не до 10-12 числа, как я раньше прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября, – сообщил синоптик.
— Такое ощущение, как сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре – холод и дожди, а в октябре – наоборот солнце и комфортное тепло. Но этот прогноз не может быть на 100% точен, – заметил Щедрин.
Ранее синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю – до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.
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Бабье лето, наступившее в Украине, может продолжаться вплоть до конца второй декады октября.
Об этом ТСН рассказал народный синоптик Стас Щедрин.
— Скорее всего, бабье лето, которое есть сегодня, задержится не до 10-12 числа, как я раньше прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября, – сообщил синоптик.
— Такое ощущение, как сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре – холод и дожди, а в октябре – наоборот солнце и комфортное тепло. Но этот прогноз не может быть на 100% точен, – заметил Щедрин.
Ранее синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю – до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.