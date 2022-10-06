Бабье лето, наступившее в Украине, может продолжаться вплоть до конца второй декады октября.

Об этом ТСН рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

— Скорее всего, бабье лето, которое есть сегодня, задержится не до 10-12 числа, как я раньше прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября, – сообщил синоптик.

— Такое ощущение, как сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре – холод и дожди, а в октябре – наоборот солнце и комфортное тепло. Но этот прогноз не может быть на 100% точен, – заметил Щедрин.