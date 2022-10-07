7 жовтня триває 226-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Протягом 6 жовтня ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони Півдня, повідомляє Оперативне командування.

Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай — Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив.

Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, також не мали успіху. Ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат.

Із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів окупаційні війська наносили вогневе ураження вздовж лінії бойового зіткнення, по прилеглих територіальних громадах, а також по тилових районах, населених пунктах, об'єктах критичної інфраструктури.

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ЗСУ ліквідували більше 100 окупантів та 40 одиниць техніки на херсонському напрямку, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони — в Каховському.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника складають:

105 окупантів

8 танків

18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б»

самохідна гармата «Піон»

одна гармата-гаубиця 152-го калібру

4 міномети

15 одиниць авто-бронетехніки

Також знищено склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби — суттєво пошкоджені.

Протягом минулого бойового дня Сили оборони знищили 6 «розвідників» типу «Орлан-10» та один «Махаджер-6» в Бериславському і Миколаївському районах.

Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано 3 «Шахеди-136». Всі збиті силами протиповітряної оборони.