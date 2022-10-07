В Украине с 7 октября вступил в силу Закон 2310-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», который также содержит запрет на использование российской музыки.

Об этом сообщает Комитет Совета по гуманитарной и информационной политике.

«В частности, с 7 октября запрещается «акустическое насилие» в пассажирском транспорте. Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке», — говорится в сообщении.

Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.

Звук музыки или фильмов можно транслировать по индивидуальным наушникам пассажиров. Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право взорвать нарушителей тишины.

Во время нерегулярных перевозок, а также в такси транслировать музыку в салоне можно с согласия всех пассажиров.

Закон также поручает правительству внести нормы о запрете акустического насилия в правила перевозок на всех видах пассажирского транспорта.

«Привычка многих водителей автобусов и маршруток включать навязчивую музыку во время пассажирских рейсов не раз становилась причиной конфликтов с пассажирами. Кстати, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов», — отметили в Комитете по гуманитарной и информационной политике, члены которого и были инициаторами принятия этого документа.

Напомним, в Украине с 11 июля вступили в силу новые антитабачные ограничения. Теперь электронные сигареты, IQOS и glo, кальяны, как и обычные сигареты, запрещено употреблять в общественных местах.