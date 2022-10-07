На временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления будет только усиливаться, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс- служба разведки.

— Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что где, как нужно делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться, — сказал он.

Вадим Скибицкий заявил о мощном движении в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и отметил, что работа заключается не только в уничтожении коллаборантов.

— Все списки всех коллаборантов, которые организовывали, фальсифицировали так называемый «референдум», вся информация есть, в том числе благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме, — сказал он..

Вадим Скибицкий отметил, что поэтому РФ пытается не просто держать линию фронта, а активно применять росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями, но движение сопротивления есть, оно действует.

Представитель военной разведки Украины добавил, что каждый день можно видеть результаты, и патриоты выполняют свои задачи.

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