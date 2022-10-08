В Николаевской области военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

«Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета «Утес» сбит дрон-камикадзе Shahed-136», — говорится в сообщении.

В командовании ПС подчеркнули, что украинские зенитчики не остановятся, пока «не превратят российского захватчика в украинском небе в металлолом».

Напомним, на юге Украины в пятницу вечером сбили три иранских беспилотника-камикадзе «Shahed-136».