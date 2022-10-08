Украинские военные уничтожили специальный броневик «кадыровцев» в Херсонской области.

Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг».

«Первая встреча с украинскими воинами закончилась для автомобиля плачевно», — говорится в сообщении.

Разработкой броневика З-СТС занимался завод «Ремдизель», находящийся в российских Набережных Челнах по заказу «кадыровцев». Как утверждают оккупанты, проект был реализован всего за 25 дней.

Первые З-СТС «засветились» 9 мая 2022 на параде в Грозном. Уже в июне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поступлении первой партии из 20 машин. Также в сентябре появилась информация, что определенное количество машин получили также добровольческие батальоны из Татарстана Алга и Тимер. Всего же, по данным российских СМИ, был подписан контракт на изготовление 400 бронемашин С-СТС.

На готовом шасси от серийного грузовика КамАЗ-5350 россияне установили бронекорпус с элементами некоторых других серийных бронха. Утверждается, что броневик имеет противоминную защиту и способен выдержать подрыв 6 кг тротила под днищем.

При общей протяженности 8,4 метра броневик имеет полную массу 18 тонн. Большой вес и 260-сильный дизель КамАЗ вряд ли обеспечивают машине приемлемую динамику или проходимость.

Машина вмещает 10 бойцов. Кабина управления объединена с десантным отсеком. Кресла внутри имеют специальную систему подвески и оборудованы многоточечными ремнями безопасности. Доступ внутрь броневика снабжен двумя парами бортовой двери и кормовой дверцей. В крыше предусмотрены люки, в том числе для установки пулемета.

Напомним, в Николаевской области военнослужащие Херсонской зенитной ракетной бригады сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136.