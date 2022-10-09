Гражданки Украины, освобожденные из плена российских захватчиков, получат помощь от Фонда имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такое решение было принято на заседаниях комиссии Фонда. Оно касается 52 украинских женщин, вернувшихся из плена в рамках обменов военнопленными с апреля этого года. В том числе в отношении украинок, прибывших на Родину в результате двух сентябрьских обменов.

Решение относительно еще 13 пленок кремля будет принято на следующей неделе.

Каждая женщина единовременно получит на свой банковский счет около 80 тыс. грн.

Фонд Климентия Шептицкого оказывает украинкам не только финансовую помощь.

Также он предлагает отдых-реабилитационную поездку в Польшу и психологическую поддержку женщин, которым пришлось страдать в нечеловеческих условиях в неволе у врага. Она предоставляется посредством психологических консультаций.

Отдельная программа Фонда – поддержка украинских детей в возрасте до 18 лет, потерявших из-за войны обоих родителей или одного из них, если он был единственным опекуном. Таким детям предоставляется ежемесячная финансовая помощь на сумму более 5 тыс. грн в месяц. Первым месяцем выплат считается месяц, когда была подана заявка на пособие. Выплаты продолжаются в течение действия проекта, то есть до конца декабря 2022 года.

Заявка на помощь заполняется и подается онлайн на сайте Фонда.

Фонд Климентия Шептицкого создан по совместной инициативе вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук и правительства Польши. Первые заявки в помощь Фонд начал принимать с 17 августа.

Напомним, Россия удерживает в плену 616 женщин, среди них есть и беременные. Украинские власти работают над их увольнением.