В Черном море россияне увеличили на дежурстве количество ракетоносителей до 6.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличило до 6, из которых 2 — подводные. В Украину направлено 40 «Калибров», — говорится в сообщении.