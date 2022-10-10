Укрзалізниця предупредила о задержке движения 38 поездов из-за утренних ракетных атак

Об этом сообщает Укрзализныця.

По состоянию на 15.00 с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов; 24 рейса двигаются с задержкой от 30 минут и более. Время задержки каждого поезда можно оперативно смотреть на сайте, а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзалізниці и в приложении. В этом разделе также добавили онлайн-табло вокзалов Конотопа и Шостки.

А тем временем Киевский железнодорожный вокзал уже прихорашивается и открыт для пассажиров на вход и выход, посадка и высадка пассажиров — по графику. Как отмечает Укрзалізниця на своем сайте, в партнерстве с World Central Kitchen она уже кормит пассажиров на Киевском вокзале. А пассажиры, которые прибудут на Киевский вокзал сегодня после комендантского часа, смогут остаться на вокзале на ночь. Запасы чая и еды уже обновлены.

Сотрудники Укрзалізниці остаются на связи и готовы консультировать пассажиров по всем вопросам через свой контактный центр по номеру 0800 503 111, в чат-ботах и на официальных страницах в соцсетях.

10 октября, россияне нанесли массовый удар по городам Украины. Обнародована информация о прилетах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове, Ивано-Франковске и других городах.

Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.