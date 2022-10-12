Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Студентов, которые есть ВПЛ или находятся на ВТО, переведут в вузах на бюджетную форму обучения — решение правительства. Сегодня правительством принято соответствующее постановление. Она разработана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, — говорится в сообщении.

Документ позволит перевести на обучение за государственные средства студентов, проживающих на временно оккупированной территории, а также где идут военные (боевые) действия или временно захваченные или окруженные. Постановление разрешает перевести на обучение за государственные средства внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

В Минреинтеграции отметили, что такую возможность получили дети погибших защитников Украины и участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

В Минреинтеграции выразили благодарность всем, кто причастен к этому решению, в частности, Министерству образования и науки и Министерству финансов.

Напомним, внутренне перемещенные лица, подавшие заявления на получение помощи через приложение «Действие» до 30 апреля 2022 года, но не получившие выплаты, могут обратиться повторно.