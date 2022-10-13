На отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Основная причина - крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства среди мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области наши подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу.

В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.