Россияне, вероятно, перебросили на оккупированные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских военнослужащих, чтобы научить российских военных пользоваться дронами Shahed-136.

Об этом пишут аналитики американского Института исследования войны (ISW).

ISW со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов к Джанкой в Крыму, Железному Порту и Гладовцам

в Херсонской области для обучения русским войскам использованию ударных беспилотников. Центр заявил, что иранские инструкторы напрямую контролируют запуск «Шахедов» по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР, вероятно, является основным оператором иранских беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками КСИР или связанными с ним лицами.

Ранее сообщалось, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.