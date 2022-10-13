Оккупационная «власть» Херсона приказала эвакуировать часть населения. Вероятно, российские войска ожидают распространения боев на город Херсон.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского направления в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются закрепить новую линию фронта к западу от села Милово в Херсонской области.

Вдоль этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западной окраине, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной подразделениями ВДВ.

— В последние дни российская оккупационная власть, вероятно, отдала распоряжение о подготовке к эвакуации части мирных жителей Херсона. Вероятно, они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон, сообщают в британской разведке.

Ранее сообщалось, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.