Российские войска попали в новое окружение на одном из участков фронта. Отступать россиянам запретили.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Оккупант в разговоре с женой рассказывает, что их батальон выдвинули на передовую, а там они попали в полуокружение. Командование русской армии запретило им отступать и приказало ждать подкрепления.

— Нас на передовую выдвинули, у нас здесь пиздец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали бледь. Надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что смотри, связи может не быть», – говорит российский военный.

Также он жалуется, что от его батальона почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что на отдельных направлениях, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.