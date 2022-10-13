Украинская академия лидерства вместе с Украинско-датским молодежным домом инициировали программу «МикоМрія» — программу об и для мечтателей и мечтательниц, стремящихся развивать Николаев и реализовывать инклюзивные инициативы.

Об этом «НикВести» рассказали организаторы проекта.

Участники программы смогут в течение трех месяцев получать знания и опыт личностного развития, проектного менеджмента, командообразования и лидерства.

– Главная цель – дать тебе фундаментальные знания и помочь сгенерировать идеи инклюзивных проектов для Николаева. Лучшие из них могут получить поддержку в реализации на базе молодежного пространства города. Верим, что среди этих инициатив обязательно будет твоя команда (ее ты найдешь на программе), — отметили организаторы.

Возможности для участников:

Придумать, усовершенствовать и даже внедрить проект в Николаеве

Получить знания и опыт личностного развития, проектного менеджмента и работы в команде

Услышать и спросить все у известных экспертов и эксперток из сфер образования, культуры и молодежного активизма

Узнайте больше о европейских практиках во время экспедиции в Данию.

Чтобы стать частью программы, необходимо заполнить онлайн-форму. Дедлайн для заявки: 20 октября 23:59.

Занятия будут проводиться в онлайн и офлайн форматах.

Все расходы, связанные с участием организаторы берут на себя.

— «МикоМрії» бережно создают украинско-датский молодежный дом и Украинская академия лидерства. И мы с заботой напоминаем: города, области и даже страны имеют пределы, а мечты и возможности нет. Так что ждем твой первый шаг, — подчеркнули организаторы.

Напомним, в Николаеве заработал чат-бот Mykolaiv Help, помогающий жителям и гостям города найти полезную информацию о гуманитарной помощи, устранить аварийную ситуацию или решить другую проблему. Чтобы отправить обращение, достаточно зайти со смартфона в Telegram или Viber и ответить на простые вопросы.