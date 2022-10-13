Украинская академия лидерства вместе с Украинско-датским молодежным домом инициировали программу «МикоМрія» — программу об и для мечтателей и мечтательниц, стремящихся развивать Николаев и реализовывать инклюзивные инициативы.
Об этом «НикВести» рассказали организаторы проекта.
Участники программы смогут в течение трех месяцев получать знания и опыт личностного развития, проектного менеджмента, командообразования и лидерства.
– Главная цель – дать тебе фундаментальные знания и помочь сгенерировать идеи инклюзивных проектов для Николаева. Лучшие из них могут получить поддержку в реализации на базе молодежного пространства города. Верим, что среди этих инициатив обязательно будет твоя команда (ее ты найдешь на программе), — отметили организаторы.
Возможности для участников:
Чтобы стать частью программы, необходимо заполнить онлайн-форму. Дедлайн для заявки: 20 октября 23:59.
Занятия будут проводиться в онлайн и офлайн форматах.
Все расходы, связанные с участием организаторы берут на себя.
— «МикоМрії» бережно создают украинско-датский молодежный дом и Украинская академия лидерства. И мы с заботой напоминаем: города, области и даже страны имеют пределы, а мечты и возможности нет. Так что ждем твой первый шаг, — подчеркнули организаторы.
Напомним, в Николаеве заработал чат-бот Mykolaiv Help, помогающий жителям и гостям города найти полезную информацию о гуманитарной помощи, устранить аварийную ситуацию или решить другую проблему. Чтобы отправить обращение, достаточно зайти со смартфона в Telegram или Viber и ответить на простые вопросы.
Украинская академия лидерства вместе с Украинско-датским молодежным домом инициировали программу «МикоМрія» — программу об и для мечтателей и мечтательниц, стремящихся развивать Николаев и реализовывать инклюзивные инициативы.
Об этом «НикВести» рассказали организаторы проекта.
Участники программы смогут в течение трех месяцев получать знания и опыт личностного развития, проектного менеджмента, командообразования и лидерства.
– Главная цель – дать тебе фундаментальные знания и помочь сгенерировать идеи инклюзивных проектов для Николаева. Лучшие из них могут получить поддержку в реализации на базе молодежного пространства города. Верим, что среди этих инициатив обязательно будет твоя команда (ее ты найдешь на программе), — отметили организаторы.
Возможности для участников:
Чтобы стать частью программы, необходимо заполнить онлайн-форму. Дедлайн для заявки: 20 октября 23:59.
Занятия будут проводиться в онлайн и офлайн форматах.
Все расходы, связанные с участием организаторы берут на себя.
— «МикоМрії» бережно создают украинско-датский молодежный дом и Украинская академия лидерства. И мы с заботой напоминаем: города, области и даже страны имеют пределы, а мечты и возможности нет. Так что ждем твой первый шаг, — подчеркнули организаторы.
Напомним, в Николаеве заработал чат-бот Mykolaiv Help, помогающий жителям и гостям города найти полезную информацию о гуманитарной помощи, устранить аварийную ситуацию или решить другую проблему. Чтобы отправить обращение, достаточно зайти со смартфона в Telegram или Viber и ответить на простые вопросы.