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В региональном сервисном центре МВД в Николаевской области опровергли дезинформацию, которую распространяют российские пропагандистские ресурсы о том, что в области не работают сервисные центры.
Сервисные центры МВД Николаевской области работают в привычном графике, отметили в пресс-службе.
– Мы работаем. Даже если происходят временные перебои в работе, специалисты оперативно налаживают все, чтобы люди могли получать государственные услуги, — говорится в сообщении.
В сервисных центрах МВД можно получить услуги, связанные с:
— В случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня необходимо как можно быстрее выйти из помещения сервисного центра МВД, пройти до ближайшего укрытия и оставаться там, пока из официальных источников не поступит информация об отбое воздушной тревоги, — отмечает ведомство.
Напомним, с 4 октября граждане могут оформлять ID-карты и паспорта для выезда за границу в Первомайском отделении Государственной миграционной службы.
В региональном сервисном центре МВД в Николаевской области опровергли дезинформацию, которую распространяют российские пропагандистские ресурсы о том, что в области не работают сервисные центры.
Сервисные центры МВД Николаевской области работают в привычном графике, отметили в пресс-службе.
– Мы работаем. Даже если происходят временные перебои в работе, специалисты оперативно налаживают все, чтобы люди могли получать государственные услуги, — говорится в сообщении.
В сервисных центрах МВД можно получить услуги, связанные с:
— В случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня необходимо как можно быстрее выйти из помещения сервисного центра МВД, пройти до ближайшего укрытия и оставаться там, пока из официальных источников не поступит информация об отбое воздушной тревоги, — отмечает ведомство.
Напомним, с 4 октября граждане могут оформлять ID-карты и паспорта для выезда за границу в Первомайском отделении Государственной миграционной службы.