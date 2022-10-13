В региональном сервисном центре МВД в Николаевской области опровергли дезинформацию, которую распространяют российские пропагандистские ресурсы о том, что в области не работают сервисные центры.

Сервисные центры МВД Николаевской области работают в привычном графике, отметили в пресс-службе.

– Мы работаем. Даже если происходят временные перебои в работе, специалисты оперативно налаживают все, чтобы люди могли получать государственные услуги, — говорится в сообщении.

В сервисных центрах МВД можно получить услуги, связанные с:

регистрацией, перерегистрацией транспортных средств с переходом права собственности на другое лицо,

перерегистрацией транспортных средств через переоборудование транспортного средства (например, установка газобаллонного оборудования), изменение цвета,

перерегистрацией транспортных средств в связи с изменением анкетных данных владельца транспортного средства.

получением, восстановлением и обменом водительского удостоверения, оформлением международного водительского удостоверения.

— В случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня необходимо как можно быстрее выйти из помещения сервисного центра МВД, пройти до ближайшего укрытия и оставаться там, пока из официальных источников не поступит информация об отбое воздушной тревоги, — отмечает ведомство.

Напомним, с 4 октября граждане могут оформлять ID-карты и паспорта для выезда за границу в Первомайском отделении Государственной миграционной службы.