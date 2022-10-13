С ноября на Украине заработает электронный рецепт на группу наркотических (психотропных) лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Электронный рецепт на наркотические (психотропные) лекарственные средства упростит доступ к необходимым лекарствам пациентам, нуждающимся в сложном лечении и одновременно усилит контроль за отпуском этой группы лекарств в аптеке, — отметили в министерстве.

Выписать е-рецепт на наркотическое (психотропное) лекарственное средство сможет тот врач, отвечающий за лечение пациента.

— Это может быть как семейный врач, так и узкопрофильный специалист – хирург, онколог или невролог. Впрочем, если врач пока не работает с ЕСОЗом, на переходном периоде он сможет выписать пациенту бумажный рецепт на специальном рецептурном бланке, — пояснили в Минздраве.

С выпиской электронного рецепта пациенту будет приходить смс с номером электронного рецепта и уникальным кодом подтверждения, которое он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, предназначенных по рецепту.

В Минздраве добавили, что в случае затяжного или хронического заболевания или при необходимости продолжить лечение пациент может получить повторный электронный рецепт на нужное лекарство дистанционно, обратившись к своему лечащему врачу по телефону. Как и при физическом приеме, пациент получит смс-сообщение с номером рецепта и кодом его погашения.

— Получить наркотический лекарственный препарат по рецепту по-прежнему можно в той аптеке, которая имеет лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, — добавили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, начиная с 1 августа у украинцев есть возможность получать электронный рецепт на антибиотики. Это первый шаг в борьбе с антибиотикорезистентностью, вызванной нерациональным использованием антибиотиков без назначения.