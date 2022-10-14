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«Межархивный поисковый портал» предоставляет доступ к информации около 2 миллионов сканкопий архивных документов.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Количество посетителей динамично растет, согласно данным ЧП «Архивные информационные системы», популярный онлайн ресурс «Межархивный поисковый портал» с момента запуска посетило 180 тысяч пользователей.
При географии посещений лидерами остаются граждане Украины, среди иностранных граждан традиционно пользуются порталом граждане США, Польши, Германии, Израиля и другие.
Доступ к ресурсу: https://searcharchives.net.ua/.
11 мая 2022 года в Укринформе Государственной архивной службой Украины представлен «Межархивный поисковый портал», который дает возможность доступа через единое окно к цифровым ресурсам архивов в режиме 24/7.
Информационный ресурс создан по инициативе и поддержке Председателя Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова, ЧП «Архивные информационные системы» в сотрудничестве с Центральным государственным архивом высших органов власти и управления Украины, Центральным государственным архивом общественных объединений Украины, Центральным государственным архивом-музеем литературы искусство Украины на платформе ARCHIUM. Государственная архивная служба Украины планирует в будущем приобщение к нему всех центральных и областных архивов, чтобы в перспективе стали доступны онлайн десятки миллионов дел, а это миллиарды копий архивных документов.
«Межархивный поисковый портал» предоставляет доступ к информации около 2 миллионов сканкопий архивных документов.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Количество посетителей динамично растет, согласно данным ЧП «Архивные информационные системы», популярный онлайн ресурс «Межархивный поисковый портал» с момента запуска посетило 180 тысяч пользователей.
При географии посещений лидерами остаются граждане Украины, среди иностранных граждан традиционно пользуются порталом граждане США, Польши, Германии, Израиля и другие.
Доступ к ресурсу: https://searcharchives.net.ua/.
11 мая 2022 года в Укринформе Государственной архивной службой Украины представлен «Межархивный поисковый портал», который дает возможность доступа через единое окно к цифровым ресурсам архивов в режиме 24/7.
Информационный ресурс создан по инициативе и поддержке Председателя Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова, ЧП «Архивные информационные системы» в сотрудничестве с Центральным государственным архивом высших органов власти и управления Украины, Центральным государственным архивом общественных объединений Украины, Центральным государственным архивом-музеем литературы искусство Украины на платформе ARCHIUM. Государственная архивная служба Украины планирует в будущем приобщение к нему всех центральных и областных архивов, чтобы в перспективе стали доступны онлайн десятки миллионов дел, а это миллиарды копий архивных документов.