«Межархивный поисковый портал» предоставляет доступ к информации около 2 миллионов сканкопий архивных документов.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Количество посетителей динамично растет, согласно данным ЧП «Архивные информационные системы», популярный онлайн ресурс «Межархивный поисковый портал» с момента запуска посетило 180 тысяч пользователей.

При географии посещений лидерами остаются граждане Украины, среди иностранных граждан традиционно пользуются порталом граждане США, Польши, Германии, Израиля и другие.

Доступ к ресурсу: https://searcharchives.net.ua/.

11 мая 2022 года в Укринформе Государственной архивной службой Украины представлен «Межархивный поисковый портал», который дает возможность доступа через единое окно к цифровым ресурсам архивов в режиме 24/7.

Информационный ресурс создан по инициативе и поддержке Председателя Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова, ЧП «Архивные информационные системы» в сотрудничестве с Центральным государственным архивом высших органов власти и управления Украины, Центральным государственным архивом общественных объединений Украины, Центральным государственным архивом-музеем литературы искусство Украины на платформе ARCHIUM. Государственная архивная служба Украины планирует в будущем приобщение к нему всех центральных и областных архивов, чтобы в перспективе стали доступны онлайн десятки миллионов дел, а это миллиарды копий архивных документов.