В Украине заработала круглосуточная анонимная горячая линия психологической поддержки для мужчин.

Позвонить по телефонам можно: 2345* (для абонентов Vodafone и Lifecell) или +38 (067) 752 23 45 (для абонентов Киевстар).

Об этом сообщает Фонд ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA).

Мужчины могут обращаться на линию по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

«Специалисты помогут стабилизировать эмоциональное состояние и найти внутренние ресурсы для выхода из сложных ситуаций», – говорится в сообщении.

По результатам опроса UNFPA среди мужчин, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде.

— Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью, - говорит программная менеджер UNFPA Олеся Компаниец.

В то же время, почти каждый третий украинец находится в состоянии значительного дистресса, при котором человек не может адаптироваться к стрессовым ситуациям и их последствиям.

Линия анонимна, поэтому персональные данные обратившихся за помощью не будут собираться.

Инициатива реализована Фондом ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) при поддержке правительства Великобритании в сотрудничестве с ОО «Инновационные социальные решения».