Об этом говорили эксперты во время онлайн-пресс-конференции на тему: «Как трансформируется отношение украинцев к декоммунизации, УПЦ мп и национализму во время войны с Россией», передает Укринформ.

Участники мероприятия представили результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

— Исследование показало, что, например, отношение к распаду советского союза: положительно оценивают 67% украинцев, хотя еще в 20-м году это было 49%. На вопрос «Как вы относитесь к решению об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, осуществляющего политику государственного террора?» положительно ответили 58,8%, хотя два года назад было 34%. К переименованию топонимов, названия которых связаны с российской федерацией, советским союзом, российской империей и ее деятелями, положительно относятся 56,9%, отрицательно 17,9%, безразлично – 17,2%, - рассказал исполнительный директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Также он добавил, что политика переименования больше всего поддерживается на западе (79%) и в центре Украины (56%), чуть меньше на востоке (44%) и еще меньше на юге (27%).

С тем, что «здоровый национализм» необходим, согласны 12% респондентов, а 67% не согласны. А вот к фигуре Степана Бандеры скорее положительно отнеслись 49,6%, а скорее отрицательно только 11,1%.

— Последний вопрос опроса был об отношении к Украинской Православной церкви (московскому патриархату). 51,8% согласились с суждением, что деятельность УПЦ мп скорее способствует российской агрессии. А то, что она скорее способствует обороне Украины, считают 11,1% респондентов. При этом 37,1% отметили, что или сложно сказать, или не согласны с обоими вариантами, - отметил Бурковский.

По мнению эксперта, нынешняя реальность в стране сильно влияет на мнение граждан, они уже начинают переосмысливать вопросы декоммунизации, отношения к церковному вопросу и даже национализму.

Заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей Мохник категорически считает, что «откат», то есть возвращение назад в отношении к этим вопросам невозможно.

— Поскольку это процесс не политический, а исторический. То есть украинская нация все больше обретает силу, чтобы быть субъектной в мире и избавляться от бремени «русского мира». И в ближайшее время мы увидим, что цифры соцопросов будут далее расти. Люди видят наглядно, что это не просто лозунги, а экзистенциальная борьба двух миров и один из них должен пасть. Украинцы поверили в свою силу. Кроме нас в эту силу не верил никто. И этот процесс необратим, потому что есть вера в свою нацию, вера в свою силу, вера в то, что мы сможем построить себе такую жизнь, которую мы представляем, - сказал Мохник.

Член Провода Движения «Правый сектор» Василий Лабайчук, комментируя социологические данные по поводу отношения в обществе к УПЦ МП, подчеркнул: он не считает правильным запрещать пророссийскую церковь.

— Государство может подойти к этому вопросу помягче. Мы предлагаем использовать закон, обязывающий в названии религиозной организации указывать руководящий центр, находящийся в стране агрессора. Министерство культуры уже провело экспертизу относительно структуры московского патриархата и определено, что эта структура подпадает под действие этого закона. Собственно, из-за этого они проводили так называемый собор в мае, якобы, приняли новый устав, который до сегодняшнего дня никто нигде не видел. Понятно, что это - сеть русской православной церкви. И если будет разблокирован этот закон, то каждая религиозная община должна будет провести свое собрание и определиться: будет ли она русская православная церковь в Украине, или присоединится к другим религиозным общинам, - отметил Лабайчук.

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан отметила, что сейчас, когда происходит жестокая попытка россии захватить Украину, слова «русский», «московский» являются очень сильными маркерами и влияют на результаты опросов. Поэтому она рекомендует социологам избегать таких маркеров, а, к примеру, указывать наряду с названием церкви имена предстоятелей церквей.

— Я думаю, что сегодня многие верующие Украинской Православной церкви имеют сантимент к московскому патриархату. В то же время мы видим действительно много верующих и духовенства, желающих отмежеваться от московского патриархата. К большому сожалению, сложность в этом процессе есть со стороны самой киевской митрополии УПЦ. Очень обидно, что когда мы начали 5 июля диалог в Софии между двумя православными церквями, в итоге этот диалог был заблокирован именно со стороны УПЦ, - сказала Богдан.

Также она вспомнила, что представители этой церкви были 30 сентября в Кремле, но церковь не отмежевалась от этого. Митрополия прокомментировала, что это не позиция церкви, а УПЦ с украинским народом и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поэтому, наверное, такие действия в конечном итоге отражаются на отношении общества, что и показывают соцопросы.

Опрос проводился с 5 по 12 августа 2022 года в условно безопасных регионах Украины. В общей сложности было опрошено 2024 респондента в 112 населенных пунктах.