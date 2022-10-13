Президент Украины Владимир Зеленский призвал прислушиваться к сигналу воздушной тревоги «особенно» 14 октября.

— Завтра обязательно отметим – каждый на своем месте – один из самых важных наших дней. Покров, День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов – от древности до настоящего, от казаков до повстанцев, от всех до бойцов современной армии. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны. И новые шаги, приближающие нас к миру и победе. Не расслабляемся, бьем врага, соблюдаем правила безопасности, прислушиваемся к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра. И делаем все, чтобы усилить Украину, – заявил он в своем видеообращении.