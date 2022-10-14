В Вооруженных Силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, состоящих на военных должностях.

Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

— В Вооруженных Силах Украины сейчас проходят службу более 40 тысяч находящихся на военных должностях женщин. 8 тысяч из них – на офицерских должностях, – сказал Сергей Наев.

По словам Сергея Наева, в настоящее время более 5 тысяч женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия. Среди них есть командиры батарей, взводов, машин и командиры отделений беспилотной авиации, а также снайперы.

Круг военных профессий, которые овладели нашими женщинами, не уступает мужчинам.

— Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отражению вооруженной агрессии. Мое большое уважение всем женщинам, которые пришли служить в армии, - подчеркнул командующий.

Ранее сообщалось, что Россия удерживает в плену 616 женщин, среди них есть и беременные. Украинские власти работают над их увольнением.