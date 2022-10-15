|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца
|18:07
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00 после удара россиян по критической инфраструктуре.
Об этом заявили пресс-служба Киевской городской государственной администрации и председатель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Жителей столицы предупредили о риске дефицита мощности после удара оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры области.
В период с 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить из розеток все неиспользуемые приборы.
Кулеба заявил, что после удара по инфраструктуре региона жертв нет и призвал жителей сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00, чтобы энергетики быстрее смогли ликвидировать последствия удара.
Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что цель экономии энергии – сокращение потребления на 35-40%. Он обратился к владельцам бизнесов с просьбой выключить световую рекламу как внутреннюю, так и уличную.
Напомним, в результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.
Жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00 после удара россиян по критической инфраструктуре.
Об этом заявили пресс-служба Киевской городской государственной администрации и председатель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Жителей столицы предупредили о риске дефицита мощности после удара оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры области.
В период с 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить из розеток все неиспользуемые приборы.
Кулеба заявил, что после удара по инфраструктуре региона жертв нет и призвал жителей сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00, чтобы энергетики быстрее смогли ликвидировать последствия удара.
Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что цель экономии энергии – сокращение потребления на 35-40%. Он обратился к владельцам бизнесов с просьбой выключить световую рекламу как внутреннюю, так и уличную.
Напомним, в результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.