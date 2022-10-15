Жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17.00 до 23.00 после удара россиян по критической инфраструктуре.

Об этом заявили пресс-служба Киевской городской государственной администрации и председатель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Жителей столицы предупредили о риске дефицита мощности после удара оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры области.

В период с 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить из розеток все неиспользуемые приборы.

Кулеба заявил, что после удара по инфраструктуре региона жертв нет и призвал жителей сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00, чтобы энергетики быстрее смогли ликвидировать последствия удара.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что цель экономии энергии – сокращение потребления на 35-40%. Он обратился к владельцам бизнесов с просьбой выключить световую рекламу как внутреннюю, так и уличную.

Напомним, в результате утренней вражеской атаки на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.