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В субботу, 15 октября, оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Российскую Федерацию, называя это отправкой «на отдых» в Краснодарский край.
Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов в Telegram.
— Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности, на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей в РФ, — говорится в публикации.
Мэр отметил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлении может быть перерезана. А последующие интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.
— И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста, — добавил Орлов.
Напомним, в Белоруссию прибывают эшелоны российских военных.
В субботу, 15 октября, оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Российскую Федерацию, называя это отправкой «на отдых» в Краснодарский край.
Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов в Telegram.
— Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности, на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей в РФ, — говорится в публикации.
Мэр отметил, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлении может быть перерезана. А последующие интенсивные бои просто заблокируют все пути назад.
— И можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста, — добавил Орлов.
Напомним, в Белоруссию прибывают эшелоны российских военных.